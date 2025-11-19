Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 12vom 19.11.2025
Folge 12: Der Marinesäbel

41 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie einen Marinesäbel an, der von Offizieren zu besonderen Anlässen getragen wurde.

Kabel Eins Doku
