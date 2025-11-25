Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 3: Saladins Schwert
38 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine einzigartige Waffe mit einer extrem scharfen Klinge: Saladins Schwert.
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC