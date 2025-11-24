Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 2vom 24.11.2025
Folge 2: Der Hora

38 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine einzigartige indische Waffe: das tödliche Vajramusti.

