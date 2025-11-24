Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 1: Das Jury-Battle
40 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
In diesem Special treten die vier Jury-Mitglieder gegeneinander an. Jeder schmiedet in seiner Werkstatt eine Waffe und dokumentiert den Fortschritt mit der Kamera.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC