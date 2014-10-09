Riesenspektakel: Türkische Hochzeit mit 1.500 GästenJetzt kostenlos streamen
Wild Wedding
Folge 1: Riesenspektakel: Türkische Hochzeit mit 1.500 Gästen
45 Min.Folge vom 09.10.2014
Funda Vanroy präsentiert die schrillsten Hochzeiten des Sommers: Heute feiern ein streitlustiges Rocker-Pärchen, Westernhelden im Wilden Osten und ein türkisches Brautpaar ihre ungewöhnlichen Hochzeiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wild Wedding
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben