Wild Wedding
Folge 10: Heiraten in den Alpen
45 Min.Folge vom 22.10.2014
Janine und Karsten aus Berlin wollen auf der Zugspitze heiraten - und vorher hochwandern. Außerdem: Schamanen im tiefen bayerischen Wald - Manuela und ihre große Liebe heiraten auf eine ganz besondere Weise.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben