Wild Wedding
Folge 5: Die Russen sind los!
48 Min.Folge vom 06.11.2019
Je heißer der Sommer, desto verrückter die Hochzeiten: Nicht nur Heike und Helmut auf ihren coolen Trikes feiern den schönsten Tag ihres Lebens, sondern diese Woche sind auch die Russen los! Rechte: ProSieben
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wild Wedding
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben