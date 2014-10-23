Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wild Wedding

Die Pocahontas Braut

sixxStaffel 1Folge 11vom 23.10.2014
Die Pocahontas Braut

45 Min.Folge vom 23.10.2014

Manuela und Horst wollen im bayerischen Wald ihre Indianer-Hochzeit feiern. Außerdem: Ein Ja-Wort nach 8-stündiger Bergtour? Nichts für jedermann, nur für sportliche Leute. Bis ein Unglück passiert...

sixx
