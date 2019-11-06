Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Pocahontas Braut

sixxStaffel 1Folge 11vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019

Ja ich will - aber schrill! Dieses Mal präsentiert Ihnen Funda Vanroy die höchste Hochzeit Deutschlands. Ein Ja-Wort nach 8 stündiger Bergtour? Nichts für jedermann, nur für ehrgeizige sportliche Leute. Bis ein Unglück passiert: Der Vater der Braut bricht erschöpft zwei Stunden vor dem Ziel zusammen. Wird Janines Vater bei der Trauung mitdabei sein können? Rechte: ProSieben

