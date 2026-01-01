Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 10
Die Ausreißer

Die AusreißerJetzt kostenlos streamen

Wildfire

Folge 10: Die Ausreißer

43 Min.Ab 6

Matts Mutter hatte einen schweren Unfall und ihr Zustand hat sich verschlechtert. Zudem muss er die Pferde trainieren und und Kindergruppe will die Ferien auf der Raintree-Farm verbringen. Er weiss nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Kris versichert ihm, dass sie die Angelegenheiten auch alleine regeln kann. Doch dann reißen plötzlich zwei Kinder bei einem Reitausflug aus.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wildfire
MOVIESPHERE

Wildfire

Alle 4 Staffeln und Folgen