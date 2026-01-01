Staffel 4Folge 10
Die AusreißerJetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 10: Die Ausreißer
43 Min.Ab 6
Matts Mutter hatte einen schweren Unfall und ihr Zustand hat sich verschlechtert. Zudem muss er die Pferde trainieren und und Kindergruppe will die Ferien auf der Raintree-Farm verbringen. Er weiss nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Kris versichert ihm, dass sie die Angelegenheiten auch alleine regeln kann. Doch dann reißen plötzlich zwei Kinder bei einem Reitausflug aus.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wildfire
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved