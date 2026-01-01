Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 2
Comeback, Teil 2

Comeback, Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Wildfire

Folge 2: Comeback, Teil 2

44 Min.Ab 6

Kris kehrt heimlich auf die Raintree-Farm zurück, da Wildfire immer langsamere Zeiten läuft. Im Stall trifft sie auf Junior, dessen Gefühle sofort wieder hochkommen, als er sie sieht. Er ist sich nicht mehr sicher, ob er Laura einen Heiratsantrag machen kann. Dani hat sich entschlossen, ihrer Familie den Rücken zuzukehren und eine Pferdeklinik zu errichten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wildfire
MOVIESPHERE

Wildfire

Alle 4 Staffeln und Folgen