Staffel 4Folge 7
StolperfallenJetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 7: Stolperfallen
45 Min.
Kris will Flame für das bevorstehende DuPont-Rennen fit machen und entlockt ihm perfekte Zeiten. Außerdem will sie mit aller Kraft ihre Rennlizenz zurück bekommen, da es für Flame noch keinen passenden Jockey gibt. Mit Danis Hilfe gelingt es ihr, vor dem Rennkomitee eine überzeugende Rede zu halten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wildfire
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved