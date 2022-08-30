Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 30.08.2022
Der Swimming-Pool / Die Baby-Buhler

Folge vom 30.08.2022: Der Swimming-Pool / Die Baby-Buhler

22 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 6

Lincoln kauft sich zum Planschen einen kleinen Pool. Doch seine schöne Vorstellung vom entspannten Baden wird von seinen Schwestern gestört. Lincoln will Baby Lily für seine Hobbys begeistern. Aber er ist nicht der Einzige, der um ihre Gunst buhlt.

