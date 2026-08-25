Jagd auf das Hörnchen / Der Liebes-Experten-PodcastJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 25.08.2026: Jagd auf das Hörnchen / Der Liebes-Experten-Podcast
22 Min.Folge vom 25.08.2026
Es ist Großeltern-Tag an Lincolns Schule. Er und Myrtle werden mit einer alten Rivalin aus Myrtles Spionvergangenheit konfrontiert. Die Ratschläge in Leni und Miguels Liebespodcast bringen Unruhe in die Beziehung von Lori und Bobby.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-5, Season 5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon