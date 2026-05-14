Die große Umzugs-Operation / Experten-Training für AnfängerJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 14.05.2026: Die große Umzugs-Operation / Experten-Training für Anfänger
22 Min.Folge vom 14.05.2026
Die Louds und ihre Cousins planen Lance und Sharon dazu zu überreden, nach Royal Woods zu ziehen. Lynn bekommt die Chance, als Trainerin im Fitnessstudio ihres Onkels zu arbeiten. Doch es ist nicht leicht, ihre untrainierten Klienten zu motivieren.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon