Nicht ohne Dr. Lopez / Sabotage bei der MisswahlJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 16.07.2026: Nicht ohne Dr. Lopez / Sabotage bei der Misswahl
22 Min.Folge vom 16.07.2026
Clyde kann seinen Therapeuten Dr. Lopez partout nicht erreichen. Dabei fällt ihm jede kleinste Entscheidung schwer. Lola und ihre Erzfeindin Lindsey Sweetwater verbünden sich ausnahmsweise, um das Geheimnis der Misswahl aufzudecken.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon