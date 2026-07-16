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Willkommen bei den Louds

Nicht ohne Dr. Lopez / Sabotage bei der Misswahl

NickelodeonFolge vom 16.07.2026
Nicht ohne Dr. Lopez / Sabotage bei der Misswahl

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Folge vom 16.07.2026: Nicht ohne Dr. Lopez / Sabotage bei der Misswahl

22 Min.Folge vom 16.07.2026

Clyde kann seinen Therapeuten Dr. Lopez partout nicht erreichen. Dabei fällt ihm jede kleinste Entscheidung schwer. Lola und ihre Erzfeindin Lindsey Sweetwater verbünden sich ausnahmsweise, um das Geheimnis der Misswahl aufzudecken.

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