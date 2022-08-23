Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

Im Namen der Wissenschaft / Rockstar Luna

NickelodeonFolge vom 23.08.2022
Im Namen der Wissenschaft / Rockstar Luna

Folge vom 23.08.2022: Im Namen der Wissenschaft / Rockstar Luna

22 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 6

Lisa Loud ist auf der Suche nach dem nächsten großen wissenschaftlichen Durchbruch. Luna Loud versucht zu entscheiden, ob sie als Rockstar lieber in einer Band mit ihren Freunden oder eher professionellen Musikern zusammenspielen will.

