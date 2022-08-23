Im Namen der Wissenschaft / Rockstar LunaJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 23.08.2022: Im Namen der Wissenschaft / Rockstar Luna
22 Min. Ab 6
Lisa Loud ist auf der Suche nach dem nächsten großen wissenschaftlichen Durchbruch. Luna Loud versucht zu entscheiden, ob sie als Rockstar lieber in einer Band mit ihren Freunden oder eher professionellen Musikern zusammenspielen will.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon