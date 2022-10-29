Schulweg mit Hindernissen / Oma gegen OmaJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 29.10.2022: Schulweg mit Hindernissen / Oma gegen Oma
22 Min.Folge vom 29.10.2022Ab 6
Lincoln und seine Freunde streiten sich im Schulbus mit den Achtklässlern. Sie überlegen sich darauf hin einen alternativen Schulweg. / Im Seniorenheim ist nur Platz für eine weitere Oma, was zum Streit zwischen Lincoln und Clyde führt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon