22 Min.Folge vom 29.10.2022Ab 6

Lincoln und seine Freunde streiten sich im Schulbus mit den Achtklässlern. Sie überlegen sich darauf hin einen alternativen Schulweg. / Im Seniorenheim ist nur Platz für eine weitere Oma, was zum Streit zwischen Lincoln und Clyde führt.

