Wenn der Flugplan ruft und das Mikro wartet – Janinas Balanceakt im Alltag

JoynStaffel 2Folge 1vom 30.11.2025
Folge 1: Wenn der Flugplan ruft und das Mikro wartet – Janinas Balanceakt im Alltag

35 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 6

Bei den Burnetts trifft Familienleben auf Alltagschaos – und mittendrin steht Janina. Mit Struktur, Herz und einer großen Portion Geduld hält sie alles zusammen. Doch die unregelmäßigen Flugzeiten von Coleman bringen immer wieder neue Herausforderungen. Zwischen Alltagsorganisation, Familienzeit und eigener Leidenschaft versucht Janina, Raum für sich und ihren Podcast zu schaffen – eine tägliche Balanceakt zwischen Liebe, Leben und Selbstverwirklichung.

