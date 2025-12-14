Texas-Abschied mit XXL-FleischplatteJetzt kostenlos streamen
Wir sind die Burnetts
Folge 6: Texas-Abschied mit XXL-Fleischplatte
36 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Der letzte Tag der Burnetts in Texas bricht an, bevor es zurück an die heimische Nordwestküste geht. Ein großer Wunsch von Familienpapa Coleman ist es, ein typisch texanisches BBQ zu essen. Fleisch gibt es bei den Burnetts selten, da Janina und die Kinder sich vegetarisch ernähren. Umso besonderer ist dieses BBQ-Lunch für Coleman. Doch die große Frage ist: Schafft er es wirklich, die gesamte Fleischplatte ganz alleine aufzuessen?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH