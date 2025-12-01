Eine Reise in die Vergangenheit - Die Burnetts in TexasJetzt ohne Werbung streamen
Wir sind die Burnetts
Folge 4: Eine Reise in die Vergangenheit - Die Burnetts in Texas
36 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 6
Yieha! Howdy und Hello Texas! Janina hat mit viel Liebe einen großen Familienurlaub geplant – und es geht nach Texas. Coleman, der gebürtige Texaner, freut sich riesig darauf, in seine Heimat zurückzukehren. Doch auch für Janina hat dieser Bundesstaat eine ganz besondere Bedeutung: Dort hatte sie ihren ersten Job in den USA, und auch ihre Eltern haben dieser Gegend durch ihr kleines „Haus am See“ viele wertvolle Erinnerungen geschenkt.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
