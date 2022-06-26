Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 26.06.2022
93 Min.Folge vom 26.06.2022Ab 12

Virginia und Andrew sind Eltern von fünf Kindern - jetzt ist Baby Nummer 6 in Planung. Conny lebt mit der Diagnose Speicheldrüsenkrebs, muss Morphium einnehmen und ist zum zweiten Mal schwanger. Anna und Danny leben mit ihren vier Kindern auf einem "Lebenshof". 70 gerettete Tiere müssen versorgt werden, deswegen muss ihr Verein dringend wachsen.

SAT.1
