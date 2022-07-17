Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 17.07.2022
Folge 4: Familienglück mit Zwillingen

94 Min.Folge vom 17.07.2022Ab 12

Roman und Daniel im Familienglück: Die Adoption der Zwillinge Romeo und Melodie soll groß gefeiert werden. Radinka und Vlajko wohnen mit acht Kindern in einem Haus - jetzt soll Opa Drago auch noch einziehen. Transmann Leon und seine Verlobte Franzi gehen es an: ihre Hochzeitsvorbereitungen sind in vollem Gange.

