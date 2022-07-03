Wir werden mehr
Folge 2: Baby-Glück mit Hürden
91 Min.Folge vom 03.07.2022Ab 12
Die Krebspatientin Conny bringt ihr zweites Kind zur Welt. Wegen ihrer Morphium-Einnahme während der Schwangerschaft ist unklar, ob das Baby einen Entzug durchmachen muss. Eine Bauernhof-WG als Altersheim: Bei Guido, Alexandra und ihrer Familie zieht Hans-Volker ein. Mit der Großfamilie im Kinderkletterwald: Wann kommt Virginias und Andrews Baby Nr. 6? Transmann Leon wird mehr er selbst: Eine große OP steht an.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1