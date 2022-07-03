Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 03.07.2022
91 Min.Folge vom 03.07.2022Ab 12

Die Krebspatientin Conny bringt ihr zweites Kind zur Welt. Wegen ihrer Morphium-Einnahme während der Schwangerschaft ist unklar, ob das Baby einen Entzug durchmachen muss. Eine Bauernhof-WG als Altersheim: Bei Guido, Alexandra und ihrer Familie zieht Hans-Volker ein. Mit der Großfamilie im Kinderkletterwald: Wann kommt Virginias und Andrews Baby Nr. 6? Transmann Leon wird mehr er selbst: Eine große OP steht an.

