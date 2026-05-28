Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?

Zwischen Machtspielchen und Fußballfest

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 28.05.2026
Zwischen Machtspielchen und Fußballfest

Zwischen Machtspielchen und FußballfestJetzt kostenlos streamen

WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?

Folge 1: Zwischen Machtspielchen und Fußballfest

48 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

48 Teams, drei Gastgeber, ein Milliardenpublikum – doch hinter der XXL-WM stehen politische Spannungen und Machtfragen innerhalb der FIFA.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?
ProSieben
WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?

WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?

Alle 1 Staffeln und Folgen