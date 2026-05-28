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WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?

WM im Schatten der Kartellgewalt

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 28.05.2026
WM im Schatten der Kartellgewalt

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WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?

Folge 2: WM im Schatten der Kartellgewalt

35 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Die Tötung von Kartell-Boss „El Mencho“ sorgt in Mexiko für mächtig Unruhe. Wie sicher sind die WM-Spiele im Co-Gastgeberland?!

Weitere Folgen in Staffel 1

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