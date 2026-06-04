Iran vs. USA – die WM in KriegszeitenJetzt kostenlos streamen
WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?
Folge 5: Iran vs. USA – die WM in Kriegszeiten
36 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Die USA als Hauptausrichter der WM greifen einen anderen Teilnehmer – den Iran – mit Raketen und Bomben an.
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WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: :newstime