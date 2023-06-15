Staffel 1Folge 1vom 15.06.2023
Workaholics
Folge 1: * Piss and S*t
21 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 16
Anders, Adam und Blake müssen auf der Arbeit einen Drogentest machen. Dummerweise rauchen sie schon seit Tagen Gras. Ihnen bleibt nichts anderes übrig als reinen Urin von Schulkindern zu kaufen.
