Comedy CentralStaffel 1Folge 4vom 21.06.2023
Die Beförderung

Folge 4: Die Beförderung

21 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 6

Laut Alice soll jemand im Büro befördert wegen. Anders, Adam und Blake sind alle der Meinung, sie selbst würden die Beförderung verdienen. Ihre Freundschaft droht daran kaputt zu gehen.

