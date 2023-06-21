Staffel 1Folge 4vom 21.06.2023
Workaholics
Folge 4: Die Beförderung
21 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 6
Laut Alice soll jemand im Büro befördert wegen. Anders, Adam und Blake sind alle der Meinung, sie selbst würden die Beförderung verdienen. Ihre Freundschaft droht daran kaputt zu gehen.
