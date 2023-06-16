Zum Inhalt springenBarrierefrei
Workaholics

Comedy CentralStaffel 1Folge 2vom 16.06.2023
Die Fähnlein-Fieselschweif-Regel

Workaholics

Folge 2: Die Fähnlein-Fieselschweif-Regel

21 Min.Folge vom 16.06.2023Ab 6

Auf einer Party trifft Adam auf eine alte Flamme aus der Highschool. Adam will sie unbedingt beeindrucken und erzählt, er hätte Karten zu einem ausverkauften Basketballspiel. Es gelingt den Jungs nicht Karten zu ergattern.

