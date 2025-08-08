Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE Rivals

Trish Stratus vs. Lita

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 08.08.2025
Trish Stratus vs. Lita

Trish Stratus vs. Lita

WWE Rivals

Folge 2: Trish Stratus vs. Lita

44 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12

Freddie Prinze jr. und weitere Experten der WWE-Szene befassen sich mit der legendären Rivalität zwischen Trish Stratus und Lita. Die beiden Sportlerinnen liefern sich jahrelang spektakuläre Kämpfe und lösen eine Revolution für Frauen in der Welt des Wrestlings aus.

