WWE Rivals

"Stone Cold" Steve Austin vs. Bret "Hitman" Hart

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 4vom 28.12.2025
Folge 4: "Stone Cold" Steve Austin vs. Bret "Hitman" Hart

43 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Mitte der 90er Jahre ist Bret "Hitman" Hart auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Die Fans lieben den sympathischen und charismatischen Wrestler. Als "Stone Cold" Steve Austin sich in der WWE-Welt nach oben arbeitet, fordert er den Publikumsliebling heraus und startet damit eine legendäre Rivalität. Freddie Prinze jr. und weitere Experten betrachten die Situation noch einmal genauer.

ProSieben MAXX
