WWE Rivals

The Rock vs. John Cena

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 13.12.2025
Folge 3: The Rock vs. John Cena

43 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12

The Rock und John Cena sind zwei der größten WWE-Superstars aller Zeiten. Als es zur Rivalität zwischen den beiden kommt, hält die gesamte Wrestling-Welt den Atem an. Freddie Prinze jr. spricht mit Experten der Szene über die legendäre Auseinandersetzung.

