Ungewöhnlicher Urlaub in den Bergen - Michaela und Syria in BayernJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 1: Ungewöhnlicher Urlaub in den Bergen - Michaela und Syria in Bayern
45 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6
Michaela und ihre Cousine Syria verbingen in den bayerischen Bergen unvergessliche Tage in einer außergewöhnlichen Unterkunft. Familie Falke balanciert im Öko-Camp zwischen Ruhe und Aktivität.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Yes we camp!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: Good Times Fernsehproduktion GmbH