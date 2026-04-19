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Yes we camp!

Ciao, ciao, Italia! Die Wendt-Girls genießen das italienische Dolce Vita

Kabel EinsStaffel 7Folge 2vom 19.04.2026
Ciao, ciao, Italia! Die Wendt-Girls genießen das italienische Dolce Vita

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Yes we camp!

Folge 2: Ciao, ciao, Italia! Die Wendt-Girls genießen das italienische Dolce Vita

45 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 6

Die Wendt-Girls genießen das italienische Dolce Vita in vollen Zügen. Währenddessen lassen Dietmar und Kornelia auf einem FKK-Campingplatz in Kroatien die Hüllen fallen. Parallel dazu machen sich die Freundinnen Samanta und Celia mit ihrem Wohnmobil auf den Weg nach Rerik. Dort stellt sich schnell die Frage, ob ihr glamouröser Lifestyle mit Highheels und perfekter Maniküre wirklich zum rustikalen Camping-Alltag passt.

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