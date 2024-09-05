Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Stück Wilder Westen mitten in Brandenburg

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 05.09.2024
Folge 1: Ein Stück Wilder Westen mitten in Brandenburg

89 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 6

Der Wilde Westen - ein Sehnsuchtsort für viele Deutsche. Die Doku begleitet Cowboys und Cowgirls, die ihren amerikanischen Traum im eigenen Land leben. So wie die Eheleute Franziska und Karsten aus Brandenburg. Ihre Flower Horse Ranch steckt in finanziellen Schwierigkeiten, doch die beiden haben eine kreative Idee: Glamping! Wird der Plan aufgehen? In Thüringen haben sich zwei Paare zusammengetan, um eine Ranch nach US-Vorbild zu bauen, in wenigen Wochen soll sie eröffnet werden.

