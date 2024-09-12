Großes Glück auf der Twin S Ranch? Sebastian und Lisa ziehen umJetzt kostenlos streamen
Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen
Folge 2: Großes Glück auf der Twin S Ranch? Sebastian und Lisa ziehen um
88 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 6
Auf der Flower Horse Ranch steht das neue Glamping-Zelt. Doch wie komfortabel ist es wirklich? Franziska und Karsten wollen es beim Probeschlafen herausfinden. Sebastian und Lisa beginnen ihr neues Abenteuer. Der Umzug auf die Twin S Ranch ist in vollem Gange. Werden sie hier ihr Glück finden? Auf der 6 Tower Ranch von Ecki steht ein großes Hoffest bevor. Er steckt mitten in den Vorbereitungen und kann dabei auf die Unterstützung seines Kumpels Klaus zählen.
