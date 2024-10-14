Ein Herz für Country Musik - Ringo und seine BandJetzt kostenlos streamen
Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen
Folge 4: Ein Herz für Country Musik - Ringo und seine Band
87 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 6
Warum einen teuren Urlaub buchen, wenn man den Traum vor der eigenen Haustür hat? Ringo und Band wollen mit ihren Auftritten die Country Musik in Deutschland erfolgreich machen. Das Pärchen Sebastian und Lisa ist nach stressigen Zeiten nun endlich im lang erträumten Texas-Urlaub. Aber entspricht dieser ihren Erwartungen? In Brandenburg geben Karsten und Franzi noch einmal alles, um ihre Flower Horse Ranch finanziell auf den Weg zu bringen.
Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Productions Germany GmbH