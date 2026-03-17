Das Toastbrot, der Kommunismus und die FlaggeJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 16: Das Toastbrot, der Kommunismus und die Flagge
18 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6
Sheldon ist irritiert, weil sein Schulbrot anders schmeckt als sonst. Er findet heraus, dass "Happy Hearth Home Bakeries" verkauft wurde und sich somit auch die Rezeptur geändert hat. Doch das will Sheldon nicht einfach hinnehmen: Er sammelt vor dem Supermarkt Unterschriften und hat die örtlichen Nachrichten eingeladen. Als er vor der Kamera die staatliche Kontrolle über Brot fordert, eskaliert die Situation.
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Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
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