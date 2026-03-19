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Young Sheldon

Das Traumergebnis, der Probelauf und die Feuerwehr

ProSiebenStaffel 2Folge 18vom 19.03.2026
Das Traumergebnis, der Probelauf und die Feuerwehr

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Young Sheldon

Folge 18: Das Traumergebnis, der Probelauf und die Feuerwehr

18 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6

Sheldon hat ein perfektes Ergebnis im Vorcollege-Test erreicht, sodass sich etliche Universitäten um ihn reißen. Mary ist jedoch dagegen, dass der 10-Jährige ans College geht. Allerdings möchte sie ihn auch nicht ausbremsen und so gestattet sie ihm, eine Woche bei Dr. Sturgis zu verbringen, um zu sehen, wie er sich ohne seine Familie schlägt. Gesagt, getan: Sheldon wähnt sich im Himmel, während Mary todunglücklich ist ...

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