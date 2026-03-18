Einstein, die Geige und eine GehaltserhöhungJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 17: Einstein, die Geige und eine Gehaltserhöhung
20 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6
Sheldon eifert seinem Vorbild Albert Einstein nach und will deshalb das Geigenspiel erlernen. Da der Erfolg jedoch ausbleibt, beschließt das junge Genie, zum Judentum zu konvertieren. Mary hat derweil ganz andere Sorgen: Sie ist schwanger! Unsicher, wie sie mit der Situation umgehen soll, fragt sie erst Meemaw und dann Pastor Jeff um Rat, bevor sie mit George darüber spricht.
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Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
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