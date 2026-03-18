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Young Sheldon

Einstein, die Geige und eine Gehaltserhöhung

ProSiebenStaffel 2Folge 17vom 18.03.2026
Einstein, die Geige und eine Gehaltserhöhung

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Young Sheldon

Folge 17: Einstein, die Geige und eine Gehaltserhöhung

20 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6

Sheldon eifert seinem Vorbild Albert Einstein nach und will deshalb das Geigenspiel erlernen. Da der Erfolg jedoch ausbleibt, beschließt das junge Genie, zum Judentum zu konvertieren. Mary hat derweil ganz andere Sorgen: Sie ist schwanger! Unsicher, wie sie mit der Situation umgehen soll, fragt sie erst Meemaw und dann Pastor Jeff um Rat, bevor sie mit George darüber spricht.

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