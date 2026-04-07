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Young Sheldon

Muskelkater für zwei und ein höllischer Wurfarm

ProSiebenStaffel 3Folge 7vom 07.04.2026
Muskelkater für zwei und ein höllischer Wurfarm

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Young Sheldon

Folge 7: Muskelkater für zwei und ein höllischer Wurfarm

20 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6

Sheldon bekommt endlich sein langersehntes Internetmodem. Nach seinem ersten Onlinebeitrag entfacht jedoch ein heftiger Krieg in den Weiten des World Wide Web. Während Missy kurz vor ihrem ersten Baseball-Spiel steht, zieht George mit Meemaws neuem Freund Dale um die Häuser.

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