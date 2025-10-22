Ein Virus und ein gebrochenes HerzJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 15: Ein Virus und ein gebrochenes Herz
19 Min.Folge vom 22.10.2025
Sheldon hat im Laufe seiner noch jungen Jahre die Maßnahmen perfektioniert, um keim- und virenfrei durch das Leben zu gehen. Als ihn allerdings ein Virus erwischt, dem er nicht ausweichen kann, ist er schockiert: Eine schadhafte Software legt seinen geliebten Computer lahm. Missy plant unterdessen ein heimliches Date mit ihrem Freund, und Georgie soll ihr dabei helfen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen