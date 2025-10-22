Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 15vom 22.10.2025
19 Min.Folge vom 22.10.2025

Sheldon hat im Laufe seiner noch jungen Jahre die Maßnahmen perfektioniert, um keim- und virenfrei durch das Leben zu gehen. Als ihn allerdings ein Virus erwischt, dem er nicht ausweichen kann, ist er schockiert: Eine schadhafte Software legt seinen geliebten Computer lahm. Missy plant unterdessen ein heimliches Date mit ihrem Freund, und Georgie soll ihr dabei helfen.

