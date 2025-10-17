Die Wissenschafts-Meemaw und der Skandal im KopierraumJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 12: Die Wissenschafts-Meemaw und der Skandal im Kopierraum
18 Min.Folge vom 17.10.2025
Für ihren neusten Laborversuch brauchen Sheldon und Dr. Linkletter die Hilfe von Meemaw. Dabei läuft allerdings nicht alles nach Plan. Unterdessen hat Georgie die glorreiche Idee, an das schnelle Geld zu kommen, indem er Sheldons Highschool-Tests verkauft. Beim Kopieren der Arbeiten entdeckt er jedoch etwas Furchtbares.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
