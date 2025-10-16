Der alte Saftsack und Karaoke für OmasJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 11: Der alte Saftsack und Karaoke für Omas
18 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Dr. Linkletter ist genervt, weil Sheldon ihn sogar in seinen wohlverdienten Pausen aufsucht. Gemeinsam mit Mary legt er dem Jungen nahe, sich einem Universitäts-Club anzuschließen. Da die bestehenden Vereine aber bei Sheldon nicht gerade auf Begeisterung stoßen, will das kleine Genie lieber seinen eigenen Club gründen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
