Yukon Gold
Folge 4: Episode 4
43 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Mit jeder Woche schwinden Ken und Guillaumes Träume vom großen Fund, da sie immer wieder mit Maschinenausfällen und einem abtrünnigen Crewmitglied kämpfen. Bernies Umzug nach Snow Creek zahlt sich scheinbar aus - wenn nur seine Söhne endlich Verantwortung übernehmen und seine Erwartungen erfüllen würden.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited