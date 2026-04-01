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Yukon Gold

Episode 4

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 19.04.2026
Episode 4

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Yukon Gold

Folge 4: Episode 4

43 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Mit jeder Woche schwinden Ken und Guillaumes Träume vom großen Fund, da sie immer wieder mit Maschinenausfällen und einem abtrünnigen Crewmitglied kämpfen. Bernies Umzug nach Snow Creek zahlt sich scheinbar aus - wenn nur seine Söhne endlich Verantwortung übernehmen und seine Erwartungen erfüllen würden.

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