Yukon Gold
Folge 6: Pest oder Cholera
43 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Die Bergleute drängen darauf, vor dem Herbst noch so viel Gold wie möglich zu fördern, bevor das Wetter umschlägt. Ken setzt seine wichtigste Förderanlage, "The Beast", aufs Spiel, um ein felsiges Gebiet abzubauen, von dem er überzeugt ist, dass es reich an Gold ist. Doch große Steine setzen der Ausrüstung stark zu, und Ausfälle sind keine Option.
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited