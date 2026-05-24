Staffel 1Folge 2vom 24.05.2026
Zoey zieht ausJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 2: Zoey zieht aus
22 Min.Folge vom 24.05.2026
Zoey hat von den Mitbewohnerinnen ihres Zimmers die Nase voll. Dana und Nicole müssen ständig streiten, deshalb zieht Zoey um. Ihre neue Mitbewohnerin heißt Quinn und ist ein derartig seltsamer Mensch, dass sich Zoey schon bald zu Dana und Nicole zurücksehnt. Doch sie will Quinns Gefühle nicht verletzen und gibt vor, ihre neue Wohnsituation wäre OK. Als Quinn ganz offen fragt, ob es nicht besser wäre, wenn Zoey wieder auszieht, packt sie ihre Sachen und kehrt reumütig zu ihren Freundinnen zurück.
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Zoey 101
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany