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Zoey 101

NickelodeonStaffel 1Folge 8vom 24.05.2026
Mädchen raus!

Mädchen raus!Jetzt kostenlos streamen

Zoey 101

Folge 8: Mädchen raus!

22 Min.Folge vom 24.05.2026

An der Pacific Coast Academy wird traditionell jedes Jahr ein bestimmter Schultag von besonderen Streichen der Jungs eingeleitet. Dieses Mal schmeißen sie haufenweise Wasserbomben in den Schlafsaal der Mädchen. Diese wollen sich das natürlich nicht einfach gefallen lassen. Ihre Revanche: Sie verunstalten die Statue vor dem Jungen-Schlafraum. Peinlicherweise stellt die Statue den Gründer der Schule dar - und dessen Sohn wird Zeuge, wie Zoey und ihre Freundinnen die Figur verschandeln. Zoey stellt sich vor ihre Mitschülerinnen und nimmt die Aktion auf ihre Kappe. Der beleidigte Sohn lässt sich aber nur teilweise beschwichtigen. Zoeys Mitschülerinnen werden begnadigt, doch sie selbst soll sich vor der gesamten Schülerschaft entschuldigen, um die Schule anschließend endgültig zu verlassen. Sie ahnt natürlich nicht, dass alle Schüler der PCA einen letzten großen Streich planen, um Zoey zu entlasten.

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