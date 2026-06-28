Kamera ab!Jetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 6: Kamera ab!
Im Sozialwissenschaftskurs beschäftigt sich Zoeys Klasse mit dem Thema Werbung. Die Schüler erhalten die Aufgabe, einen Werbespot für den neusten Motorroller zu drehen. Das Modell nennt sich "Jet-X". Schon zu Beginn der Planungen für den Spot zerstreiten sich Nicole, Zoey und Dana allerdings so sehr, dass sie beschließen, jeder für sich alleine zu arbeiten. Währenddessen gehen Logan und die Jungs ganz professionell an die Aufgabe ran, indem sie sich das neueste Film-Equipment ausleihen. Sie nutzen auch die Verbindungen von Logans Vater und bringen einen professionellen Sprecher an den Start. Als die Mädels merken, dass es mit ihrer Vorgehensweise nicht so gut läuft, ist es bereits zu spät, um neue Ideen zu entwickeln. Doch da hat Zoey plötzlich eine zündende Idee...
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